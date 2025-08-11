Repubblica: “La Fiorentina non vuole cedere Comuzzo. Offerte? Per adesso, zero”

Il difensore friulano Pietro Comuzzo, classe 2005, è considerato uno dei talenti più promettenti della Fiorentina.Con 50 presenze in maglia viola a soli 20 anni, è già al centro dell’attenzione di diversi club italiani ed esteri. Lo scorso gennaio il Napoli aveva offerto oltre 30 milioni di euro, cifra rifiutata dal club, e anche il Milan si è interessato per sostituire Malick Thiaw, poi virando su De Winter del Genoa. La Fiorentina, che considera Comuzzo centrale nel progetto e lo ha blindato con un contratto fino al 2029, non intende privarsene se non davanti a un’offerta ben superiore a quella già respinta.
Parallelamente, la società sta lavorando sul fronte offensivo, raccogliendo le indicazioni di Stefano Pioli dopo l’amichevole con il Manchester United: serve un vice Kean. Il tecnico ha sottolineato la necessità di un attaccante con caratteristiche simili a quelle dell’ex Juventus, capace di attaccare la profondità. Questa esigenza nasce anche dal confronto con Edin Dzeko, che interpreta il ruolo di punta come regista offensivo, più statico e predisposto al gioco di sponda.
Per la Fiorentina, affrontare una stagione potenzialmente lunga fino a 60 partite significa avere alternative affidabili quando Kean sarà indisponibile. La ricerca è però complessa: serve un giocatore di valore disposto ad accettare un ruolo da seconda scelta. La dirigenza è già al lavoro per trovare il profilo giusto, evitando di ripetere l’errore della scorsa stagione quando mancava un sostituto naturale del centravanti titolare. Lo scrive la Repubblica Firenze.
