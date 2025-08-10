Nelle ultime ore si era registrato un forte interessamento da parte di molte società, tra le quali Bournemouth e Milan, per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo. Secondo quanto raccolto, però, la Fiorentina ha comunicato ai diversi club (tre inglesi e il Milan) che erano interessati al giovane difensore, che è incedibile. La società viola considera, infatti, il centrale classe 2005 un giocatore chiave, e vuole tenerlo.