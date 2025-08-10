Sportmediaset: “Il Milan vuole due rinforzi in difesa. Uno è Comuzzo”

Sportmediaset, riporta oggi aggiornamenti sul mercato del Milan, in cerca di un difensore dopo la cessione di Thiaw. Anzi, due. I rossoneri si starebbero preparando, infatti, a regalare due rinforzi a Max Allegri. Il primo sarà il terzino destro, con Zachary Athekame che è atteso in città nei prossimi giorni, l'altro invece sarà il sostituto naturale del centrale tedesco. Al momento, sono due i principali candidati in casa Milan: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Per il primo, però, c'è da battere la concorrenza dell'Inter, che da tempo segue il centrale del Parma. Ma i rossoneri, complice anche il tesoretto portato a casa dalla cessione di Thiaw, potranno presentarsi con più tranquillità al tavolo delle trattative: la richiesta dei ducali è di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore della Fiorentina, invece, l'anno scorso era finito nel mirino del Napoli, trattativa che però non si è mai concretizzata. Potrebbe essere lui l'alternativa a Leoni, ma i viola non se ne priveranno così facilmente dopo l'ultima stagione vissuta da protagonista.