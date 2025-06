Repubblica: “La Fiorentina lo sa, per Pioli serve pazienza. Tranquillità al VP”

In questo scenario, la scelta di Claudio Ranieri da parte di Gravina come nuovo c.t. rappresenta un sollievo per la Fiorentina. Pioli era infatti l’altro nome preso in considerazione per guidare l’Italia, e un’eventuale chiamata azzurra avrebbe potuto complicare tutto. Ranieri, invece, ha aperto alla possibilità di accettare il ruolo, facilitando così la strada viola verso Pioli. La FIGC, felice della disponibilità dell’ex tecnico, sembra pronta a ufficializzare a breve la sua nomina.