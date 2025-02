Repubblica: grande festa viola. Notte da Champions

E' festa grande in casa Fiorentina. E non potrebbe essere altrimenti dopo la vittoria per 3-0 contro l'Inter campione d'Italia. I tre punti consentono alla squadra di Palladino di salire al quarto posto in classifica a quota 42 punti. " Una notte da sogno ": così scrive Repubblica Firenze. Riportiamo la parte iniziale dell'articolo:

"Una notte da sogno, uno dei più belli. Una squadra rimaneggiata, senza gli acquisti del mercato invernale, con soltanto otto giocatori in panchina (tre di questi dalla Primavera e due di questi portieri), senza Gudmundsson alle prese con una tonsillite e senza Adli acciaccato, che schianta l’Inter nella prosecuzione di quella sfida rinviata due mesi fa per il malore accusato da Edoardo Bove. La doppietta di uno splendido Kean, la rete di Ranieri che ha avviato la festa e la terza vittoria di fila che lancia la squadra di Palladino al quarto posto da favola. Il tecnico aveva dovuto fare i conti col regolamento, che impone di poter schierare soltanto quei giocatori tesserati al momento del rinvio della gara e dunque con la Fiorentina priva degli innesti proveniente dal mercato invernale: Pablo Marì, Folorunsho, Fagioli, Ndour e Zaniolo. Non solo. All’ultimo ha dato forfait anche Gudmundsson per una tonsillite e Adli già non figurava tra i convocati per una condizione fisica non ottimale. Soltanto otto giocatori in panchina e tra questi, oltre ai due portieri anche tre giovani aggregati dalla Primavera (Caprini, Harder e Rubino). Insomma, davvero pochissimi elementi a disposizione e alternative da dosare con grande intelligenza in vista dei prossimi impegni. Lunedì sera, al Meazza, il nuovo incrocio con l’Inter tutto nel giro di quattro giorni".