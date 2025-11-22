Repubblica: “Fiorentina, tutti i motivi per cui credere alla vittoria con la Juve”

Vanoli, alla sua prima panchina da tecnico viola al Franchi, ha sottolineato l’importanza della sfida, ma anche la necessità di mantenere lucidità: non sarà “la partita della svolta”, bensì una tappa di un percorso lungo, fatto di lavoro, compattezza e spirito collettivo. Il nuovo allenatore chiede ai suoi giocatori sacrificio, abbandono degli individualismi e voglia di risollevarsi, evidenziando come il gruppo abbia mostrato impegno e determinazione nelle prime settimane di lavoro insieme.