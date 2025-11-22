Gazzetta: “Juventus, 200mln nelle casse viola. E giocatori scambiati come figurine”

La Signora e la Viola non si scambiano giocatori proprio come fossero figurine Panini, però divieti, barriere e rigidità sono sparite da un pezzo. Negli ultimi dieci anni il mercato tra Fiorentina e Juventus si è intensificato, superando diffidenze e tensioni del passato. Se un tempo casi come quello di Baggio scatenavano rivolte, oggi le due società trattano con pragmatismo: al prezzo giusto, l’affare si fa. Emblemi di questa nuova normalità sono Vlahovic e Kean, protagonisti della sfida odierna e simboli del traffico di mercato tra Firenze e Torino. La Juventus ha investito cifre enormi per i talenti viola – da Bernardeschi a Chiesa, fino ai 70 milioni per Vlahovic e i 33 per Nico González – spendendo complessivamente quasi 200 milioni, senza però ottenere un ritorno proporzionato in trofei.