La gara con il Crystal Palace ha ridimensionato i sogni e le ambizioni viola, facendo emergere i soliti vecchi problemi della Fiorentina: una squadra che in Conference si è sempre fermata davanti ad avversari superiori.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Fiorentina e quel problema con la Conference. Sogni ridimensionati”
La Repubblica
Repubblica: “Fiorentina e quel problema con la Conference. Sogni ridimensionati”
Contro il Crystal Palace è emerso il solito problema della Fiorentina in Conference League
Italiano e Palladino si erano confrontati con la realtà dei fatti a ridosso della fine della competizione: in finale con il West Ham e l’Olympiacos, il vero rimpianto, il primo, in semifinale con il Betis lo scorso anno il secondo. Vanoli invece - a meno di un’impresa clamorosa nel ritorno - è deragliato ai quarti. Lo scrive La Repubblica.
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