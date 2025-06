Repubblica: “Dodò, il rinnovo è lontano. Ecco quanto chiede la Fiorentina”

La situazione Dodò sta sfuggendo di mano alla Fiorentina. Il rinnovo sembra lontano e le offerte non mancano. Dall'altra parte, invece, è pronto al prolungamento di contratto Rolando Mandragora

In attesa dell’ufficialità di Stefano Pioli (prevista a luglio) la dirigenza sta lavorando con il tecnico in pectore per le prime mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. La priorità sarebbe rivolta al centravanti, secondo uno schema già visto l’anno scorso. Con Dzeko in chiusura, come anticipato stamani dalla nostra redazione e la permanenza di Kean, ancora da confermare, il capitolo punte sarebbe chiuso.

Per il resto, oltre al centravanti, attenzione a un regista (Cataldi, Folurunsho e Adli non sono stati e non saranno riscattati per motivi differenti) e anche a un esterno, dove però tiene banco la situazione Dodò.

Capitolo Dodò Il rinnovo di contratto del brasiliano è in alto mare, le parti sono molto distanti, ma la Fiorentina chiede almeno 30 milioni per la cessione. Il calciatore si dichiara deluso per un rinnovo a suo avviso proposto in ritardo, la dirigenza invece ritiene di aver accontentato in tutto e per tutto Dodo (manca qualcosa sulle commissioni all’agente) e si ritiene dispiaciuta di non aver mai ricevuto una risposta alla proposta di rinnovo.

Mandragora — Anche il centrocampista italiano, che tanto ha fatto bene nella seconda parte di stagione, potrebbe ricevere una proposta di rinnovo. Legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2026 con opzione al 2027, Mandragora è pronto a sedersi a un tavolo per parlare di futuro, mossa che la dirigenza pianifica nelle prossime settimane senza particolare fretta, pur apprezzandone il gran campionato svolto. Lo riporta La Repubblica