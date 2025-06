Da Bianco ad Amatucci: Pioli e il suo rapporto con i giovani talenti

Stefano Pioli ha sempre dimostrato una forte propensione a valorizzare i giovani, privilegiando il talento rispetto all’esperienza. Lo dimostrano casi come l’esordio di Riccardo Sottil con la Fiorentina nel 2018 e i numerosi giovani lanciati al Milan, tra cui Traorè, Jimenez, Zeroli, Simic e il giovanissimo Camarda. È quindi naturale pensare che anche a Firenze l’allenatore emiliano dedicherà particolare attenzione ai talenti del vivaio che rientrano alla base dopo le esperienze in prestito.

Tra i profili più interessanti c'è Alessandro Bianco, reduce da una stagione positiva al Monza con 35 presenze e una convocazione all’Europeo Under-21. Con la mediana viola in fase di ristrutturazione, il classe 2002 potrebbe trovare spazio, ma è chiamato a convincere Pioli. Situazione simile per Lorenzo Amatucci, protagonista alla Salernitana con un rendimento costante da titolare: il club campano vorrebbe tenerlo, ma tutto dipenderà dall’esito dei playout e dalle valutazioni della Fiorentina.

Altri giovani in osservazione sono Niccolò Fortini, terzino classe 2006 destinato a restare a Firenze, anche in vista di una possibile cessione di Parisi, Lorenzo Lucchesi (centrale alla Reggiana) e Costantino Favasuli, che ha ben figurato al Bari. Su quest’ultimo pende una possibile operazione di riscatto e controriscatto. Pioli, nel frattempo, studia chi tra questi ragazzi potrà davvero far parte della nuova Fiorentina, con la possibilità concreta che alcuni diventino protagonisti già nella prossima stagione. Lo scrive la Nazione.