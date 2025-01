Repubblica: contro il Monza potrebbe tornare la difesa a quattro

"Nella fase centrale della prima metà di stagione - si legge - segnare alla Fiorentina sembrava essere un’impresa, tra i miracoli di De Gea e la solidità generale con l’incredibile ascesa di Comuzzo finito presto persino in Nazionale. Nel calo delle ultime settimane però, entra anche la retroguardia, meno protetta da una squadra con un equilibrio più precario da quando Bove è assente ed in leggera flessione nei singoli. Sono addirittura otto le reti incassate nelle ultime quattro di campionato, preoccupante media di due gol presi a partita. In generale invece i numeri sono ancora buoni. Diciotto le reti subite in altrettante partite disputate, quinto miglior dato statistico della A dopo Napoli, Inter, Juventus e Milan. Certo le statistiche restano parziali visto che ci sono squadre che hanno giocato meno della Fiorentina e squadre con una partita in più. Palladino presumibilmente contro il Monza tornerà alla difesa a quattro sapendo però di poter vestire la Fiorentina con un centrale in più all’occorrenza. Per questo i difensori in rosa dovrebbero rimanere cinque a fine mercato. Oltre a Comuzzo, Ranieri, Valentini e Pongracic ( salvo clamorosa partenza in prestito dovesse continuare a non trovare spazio), uno fra Pablo Marì che Palladino allenerebbe nuovamente molto volentieri e Moreno".