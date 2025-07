Repubblica: “Comuzzo nel mirino della Premier, ma servono almeno 30 mln”

Pietro Comuzzo ha attirato l'attenzione di vari club inglesi e non si esclude che nei prossimi giorni possano arrivare delle offerte concrete. Tra le società interessate c'è il Manchester United con cui la Fiorentina disputerà un'amichevole il 9 agosto e in quell'occasioni le parti potrebbero discutere del trasferimento.

Anche Sunderland e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni sul giovane difensore, mentre in Germania piace al Lipsia . In Italia il Milan aveva sondato il terreno senza mai avanzare vere offerte. Ma un eventuale cessione avverrà solo con offerte dai 30 milioni in su.

Al momento alla Fiorentina non sono arrivate offerte ufficiali, ma il mercato s'infuocherà ad agosto. Comuzzo dal canto suo o sta bene a Firenze, ha rinnovato il contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno e si vede a lungo in viola. Anche in società le cose non sembrano cambiate rispetto a gennaio: tenere Comuzzo sarebbe un ulteriore segnale di crescita.