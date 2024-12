Repubblica (BO): “Italiano è la star. Fa viola Firenze e felice Bologna”

Per Firenze e per i tifosi viola è stata una domenica da dimenticare. Prima il lutto che ha colpito mister Palladino, poi la sconfitta sul campo e a seguire un post partita rovente con Vincenzo Italiano - già non simpaticissimo a molti - che è diventato ancora più inviso per via di quell'esultanza e dell'atteggiamento assunto in campo. E da Bologna come l'hanno vissuta? Sull'edizione locale de La Repubblica di oggi si esalta l'allenatore rossoblu e un percorso che nelle ultime settimane ha visto il suo Bologna trovare solidità e continuità, fino al successo di ieri, il primo contro una "big". Vi proponiamo un estratto dell'articolo: