Repubblica: “Altro che sfortuna. Fiorentina passiva, non funziona niente”

La Fiorentina torna da Napoli con zero punti in cascina. Neppure al cospetto di una squadra avversaria incerottata e con tanti problemi i viola riescono a ottenere un risultato e perdono la terza partita in una settimana, rimanendo ancora in zona rossa. Come analizza Repubblica, al Maradona si sono rivisti tutti i limiti di Vanoli e di una squadra incapace di abbandonare la crisi . Non ha funzionato niente, in nessun reparto. Atteggiamento, scelte, difesa, un gioco passivo. Altro che sfortuna.

Passo indietro

I nuovi non hanno dato la giusta linfa, soltanto Solomon ha mostrato qualcosa di degno di nota. L'idea iniziale di aggredire il Napoli e marcare uomo a uomo a tutto campo si rivela un suicidio tattico perché l'approccio è da dimenticare e insufficiente sotto ogni punto di vista. E anche nel finale, con un risultato da recuperare, la squadra non va oltre uno sterile giro palla.