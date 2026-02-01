Fiorentina, si rivedono i soliti limiti e ancora nessuna via d’uscita reale

La Fiorentina continua a palesare gli stessi problemi. Tanti errori e poca capacità di invertire la rotta, non c'è via d'uscita.

Che la Fiorentina debba soffrire fino alla fine per mantenere la categoria è indubbio. Ma vedere tanti limiti così fa male. Sulle pagine di Repubblica l'analisi riparte dall'illusione di risalita di inizio 2026, culminata nella pessima gara di ieri. Limiti tattici, motivazionali e strategici, approccio e formazione sbagliati, un suicidio. Nonostante i tanti problemi altrui, la Fiorentina si è praticamente consegnata all'avversario, abile a sfruttare le occasioni a sua disposizione.

Si fa dura

Di giornata in giornata, la Fiorentina è sempre lì e non riesce a tirarsi fuori da una classifica paurosa. I nuovi arrivati non hanno dato la scossa sperata, sembra che non ci sia una strategia né un'idea. Serve concretezza, una squadra con un senso e il ritorno di Kean: ad oggi sembra lui l'unico a fare la differenza. Anche dai suoi gol dipende una risalita necessaria.