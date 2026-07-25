Rep sul Franchi: “La Fiorentina presenta il progetto al Comune. Il punto”

La Fiorentina ha presentato al Comune di Firenze la documentazione necessaria per partecipare al project financing relativo al secondo lotto dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi. I documenti consegnati comprendono lo studio di fattibilità, il piano economico-finanziario e la bozza di convenzione. La Giunta comunale ha approvato una delibera che avvia ufficialmente l'iter di valutazione della proposta, verificandone l'interesse pubblico, la sostenibilità economica e la fattibilità tecnica.

Se la proposta sarà ritenuta di interesse pubblico al termine delle verifiche previste dalla normativa, il Comune procederà con una gara pubblica per l'affidamento della concessione . Restano invece riservati i dettagli economici dell'operazione, anche se in passato si era ipotizzata una concessione della durata di 60 anni a fronte di un investimento di circa 55 milioni di euro da parte della Fiorentina. La società conferma così il proprio interesse a contribuire al completamento del progetto .

Nel frattempo proseguono i lavori del primo lotto. Alla Curva Fiesole sono stati completati la posa dei gradoni e la predisposizione delle strutture che sosterranno la nuova copertura. Successivamente gli interventi interesseranno anche la Tribuna Maratona, con il rifacimento delle sedute e degli ultimi gradoni. L'obiettivo è concludere il primo lotto entro i primi mesi del 2027, ottenere la piena agibilità in primavera e rendere disponibile la prima parte del nuovo Franchi per la stagione calcistica 2027-2028. Lo scrive La Repubblica.