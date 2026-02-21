Ranieri e Mandragora: è la riscossa della vecchia guardia

Contro lo Jagiellonia in Conference League la Fiorentina ha vinto grazie alla vecchia guardia. Il riferimento è a Luca Ranieri e a Rolando Mandragora , autori rispettivamente dell'1 e del 2-0 sul 3-0 finale. Il Corriere Fiorentino si concentra proprio sul difensore ex capitano e sul centrocampista, quest'ultimo assente per squalifica lunedì contro il Pisa in campionato. Ecco quanto si legge nell'articolo:

(...) A differenza del difensore centrale il centrocampista è sempre rimasto una prima scelta, pur offrendo un rendimento diverso rispetto alla passata stagione. Nonostante qualche momento difficile, coinciso con più di una sconfitta, Mandragora non ha però dismesso i panni del leader, mantenendo una maturità che anche a Como ha messo a disposizione dei compagni. Lo sa bene Kean cui aveva concesso il rigore da calciare al Sinigaglia, o Piccoli che ha potuto segnare il definitivo 3-0 in Polonia, ma più in generale tutto lo spogliatoio, nel quale Mandragora è considerato un capitano aggiunto. Con un rinnovo già stipulato, e con più di una voce su un presunto addio finita ormai nel dimenticatoio, Mandragora ha confermato anche in Europa come la vecchia guardia abbia ancora valori importanti da trasmettere ai più giovani, e con il nono centro europeo messo a segno su punizione (il primo in Conference League in questa stagione e celebrato dall’Uefa come tra i migliori del turno europeo) è diventato il centrocampista con il maggior numero di reti in questa competizione, nonché il giocatore della Fiorentina con più presenze in Europa (33 come Tomovic).