In concomitanza con la nascita della seconda figlia Luca Ranieri potrebbe festeggiare le 50 presenze da capitano della Fiorentina in gare ufficiali nel caso in cui scendesse in campo contro la Juventus. Andando a ritroso possiamo evidenziare come, il traguardo delle 50 «fasce viola», sia stato raggiunto negli ultimi 15 anni da Biraghi, Pezzella, Rodriguez e Pasqual.
La Nazione
Ranieri e la “sua” fascia: dal 6 ottobre 2024 già 50 volte insieme
I numeri del capitano Luca Ranieri
Il bilancio delle 49 partite ufficiali della Fiorentina con Ranieri capitano è il seguente: 21 successi, 11 pareggi e 17 sconfitte. Da ricordare sicuramente le prime 7 partite disputate dal difensore con la fascia al braccio, nel periodo del passaggio di consegne con Biraghi, in cui la Fiorentina ottenne 7 vittorie.
La "prima" da capitano di Ranieri risale al 6 ottobre 2024, in occasione di Fiorentina-Milan 2-1. Pochi giorni prima, il 29 settembre, il difensore gigliato aveva già giocato i minuti finali di Empoli-Fiorentina 0-0 con la fascia passatagli, a gara in corso, da Kouamé. Lo scrive la Nazione.
