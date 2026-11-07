La Juventus si avvicina alla trasferta di Firenze con segnali incoraggianti dall'infermeria. Luciano Spalletti potrebbe ritrovare alcune pedine importanti in vista della sfida contro la Fiorentina, a partire da Weston McKennie, sempre più vicino a una maglia da titolare. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista statunitense ha parzialmente lavorato con il gruppo e ha smaltito l'affaticamento all'adduttore che lo aveva tenuto fuori contro l'Az Alkmaar. Il turno di riposo in Europa potrebbe avergli permesso di recuperare le energie necessarie per affrontare dal primo minuto la partita del Franchi. L'ultimo provino sarà decisivo, ma al momento filtra ottimismo.

Le notizie positive per Spalletti riguardano anche la difesa. Bremer è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro del reparto, mentre resta aperto il ballottaggio per affiancarlo. Federico Gatti, reduce da una prestazione convincente contro l'Az Alkmaar, si candida per partire dall'inizio e insidiare la concorrenza.

Situazione differente per Zeki Celik, che ha ripreso parzialmente a lavorare con i compagni. Il turco sta recuperando e potrebbe tornare tra i convocati, ma difficilmente avrebbe i novanta minuti nelle gambe. Più complicato, invece, il percorso di Francisco Conceiçao: il portoghese sta provando a recuperare dalla lussazione alla spalla, ma soltanto gli ultimi test e il confronto con lo staff medico chiariranno se potrà essere almeno in panchina a Firenze.

Spalletti attende dunque le ultime verifiche, con la possibilità concreta di presentarsi al Franchi con una Juventus più completa rispetto all'ultima uscita europea.