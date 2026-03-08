Quante possibilità ci sono di vedere Kean in campo?

Nuovi problemi fisici rischiano di fermare ancora Moise Kean proprio nel momento più delicato della stagione della Fiorentina.(RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI) Dopo aver già superato un fastidioso infortunio alla caviglia tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l’attaccante viola ha rimediato una forte contusione alla tibia nella gara di ritorno contro lo Jagiellonia, aggravata da un secondo colpo subito contro l’Udinese. Nonostante allenamenti personalizzati e terapie, dolore e gonfiore non sono diminuiti come sperato: Kean proverà un ultimo test prima della partita con il Parma, ma le possibilità di vederlo in campo restano molto basse.