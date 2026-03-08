Nuovi problemi fisici rischiano di fermare ancora Moise Kean proprio nel momento più delicato della stagione della Fiorentina.(RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI) Dopo aver già superato un fastidioso infortunio alla caviglia tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l’attaccante viola ha rimediato una forte contusione alla tibia nella gara di ritorno contro lo Jagiellonia, aggravata da un secondo colpo subito contro l’Udinese. Nonostante allenamenti personalizzati e terapie, dolore e gonfiore non sono diminuiti come sperato: Kean proverà un ultimo test prima della partita con il Parma, ma le possibilità di vederlo in campo restano molto basse.
Quante possibilità ci sono di vedere Kean in campo?
In caso di forfait, al centro dell’attacco giocherà Roberto Piccoli, che avrà quindi una grande opportunità. L’ex Cagliari dovrebbe essere titolare sia contro il Parma sia nella successiva gara di Conference contro il Rakow, mentre l’obiettivo per il recupero di Kean è fissato per il 16 marzo nello scontro salvezza con la Cremonese.
Dal punto di vista tattico, Vanoli sembra orientato a tornare alla difesa a quattro con il modulo 4-1-4-1. Gosens rientrerà sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Parisi, mentre al centro della difesa Ranieri è favorito su Rugani per affiancare Pongracic. A centrocampo Ndour appare in vantaggio su Brescianini, mentre Gudmundsson è chiamato a dare finalmente segnali concreti dopo le ultime prestazioni deludenti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
