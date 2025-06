Pradè cerca consensi e Biraghi arriva in soccorso. Nazione: “Aspetta una chiamata”

Cristiano Biraghi, attualmente in vacanza, è in attesa di una chiamata da Stefano Pioli, che potrebbe segnare l’inizio della sua seconda avventura alla Fiorentina . Dopo sei mesi positivi al Torino, il terzino sogna di riallacciare il legame con il club viola, interrotto bruscamente lo scorso gennaio.

La situazione è cambiata con l’addio di Raffaele Palladino, tecnico che aveva avviato una ristrutturazione dello spogliatoio, mentre l’arrivo di Pioli rappresenta una nuova opportunità. La Fiorentina, in vista di un ciclo tutto nuovo, cerca una figura esperta come Biraghi, che potrebbe diventare un punto di riferimento importante per la squadra e per il mister.