Polverosi su Gudmundsson: “Pioli ci parli. Saltare l’uomo per lui un’impresa”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si è soffermato su Albert Gudmundsson. La sua prestazione in Torino-Fiorentinanon è stata delle migliori:
Un’occasione per la Fiorentina, due per il Torino. De Gea è stato decisivo in tutt’e due i casi, la prima volta con un prodigio su Casadei, la seconda con un gran balzo su tiro di Simeone. Per divertirsi un po’ non c’è stato altro in 90 minuti privi di ritmo, di velocità e di intensità. Pioli deve chiedere a Gudmundsson di cosa ha bisogno per tornare quello di Genova, adesso ha la piena fiducia del tecnico ma gli manca tutto il resto, anzi, tutto il meglio mostrato in Liguria: saltare l’uomo è diventata un’impresa per un giocatore che aveva il dribbling incorporato. Nel secondo tempo l’islandese, defilato a sinistra, è proprio scomparso.
