Alberto Polverosi si sofferma su Fiorentina-Juventus e il lavoro svolto da Moise Kean. Ecco le sue parole riportare dal Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Senza Kean, sarebbe stata la gara più noiosa del campionato”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Senza Kean, sarebbe stata la gara più noiosa del campionato”
Il commento di Alberto Polverosi
Un piccolo passo, come ripete il nuovo allenatore, ma per essere molto chiari ce ne vogliono altri e un po’ più lunghi di questi passi per cominciare la vera risalita. Vanoli deve ancora sistemare tante cose. La classifica, ovviamente, perché la Fiorentina è ancora ultima, con 6 punti in 12 partite; la difesa, perché Pablo Marí non può perdere tutti, ma proprio tutti, i duelli con Vlahovic, e perché Pongracic non può marcare Kostic, che calcia da fuori area, a tre metri di distanza e poi girare le spalle al pallone; la condizione fisica, perché la squadra a un quarto d’ora dalla fine si è tirata tutta indietro boccheggiando; l’impatto con la partita, perché nel primo tempo (complice anche la modestia del gioco della Juve) c’era da addormentarsi. A tenere svegli tutti c’erano solo i due centravanti, due animali, due tori, due furie della natura. Kean ha fatto qualcosa più di Vlahovic e senza quei due sarebbe stata una delle partite più noiose del campionato. Il fiorentino si è spostato sulla destra e ha puntato e saltato di continuo Koopmeiners, considerandolo, a ragione, il punto debole della difesa bianconera; lo juventino si è piazzato al centro perché sapeva che sarebbe stato Pablo Marí a staccarsi dalla linea e lo ha incenerito giocando sempre sull’anticipo. La stranezza è che i due allenatori non sono mai intervenuti per modificare due marcature così difficoltose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA