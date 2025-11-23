Viola News
Polverosi: “Senza Kean, sarebbe stata la gara più noiosa del campionato”

Il commento di Alberto Polverosi
Alberto Polverosi si sofferma su Fiorentina-Juventus e il lavoro svolto da Moise Kean. Ecco le sue parole riportare dal Corriere dello Sport:

Un piccolo passo, come ripete il nuovo allenatore, ma per essere molto chiari ce ne vogliono altri e un po’ più lunghi di questi passi per cominciare la vera risalita. Vanoli deve ancora sistemare tante cose. La classifica, ovviamente, perché la Fiorentina è ancora ultima, con 6 punti in 12 partite; la difesa, perché Pablo Marí non può perdere tutti, ma proprio tutti, i duelli con Vlahovic, e perché Pongracic non può marcare Kostic, che calcia da fuori area, a tre metri di distanza e poi girare le spalle al pallone; la condizione fisica, perché la squadra a un quarto d’ora dalla fine si è tirata tutta indietro boccheggiando; l’impatto con la partita, perché nel primo tempo (complice anche la modestia del gioco della Juve) c’era da addormentarsi. A tenere svegli tutti c’erano solo i due centravanti, due animali, due tori, due furie della natura. Kean ha fatto qualcosa più di Vlahovic e senza quei due sarebbe stata una delle partite più noiose del campionato. Il fiorentino si è spostato sulla destra e ha puntato e saltato di continuo Koopmeiners, considerandolo, a ragione, il punto debole della difesa bianconera; lo juventino si è piazzato al centro perché sapeva che sarebbe stato Pablo Marí a staccarsi dalla linea e lo ha incenerito giocando sempre sull’anticipo. La stranezza è che i due allenatori non sono mai intervenuti per modificare due marcature così difficoltose.

