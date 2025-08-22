Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, si è cimentato in un'intervista immaginario al Campionato di Serie A. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Polverosi: “Pioli uno dei migliori allenatori in Italia. Dzeko vecchio? Qualità!”
La Fiorentina di Pioli? Ha detto una cosa giusta, Pioli, durante la sua presentazione: “A parte Ancelotti e Spalletti, in Serie A ci saranno i migliori allenatori italiani”. Lui è uno di quelli e porterà armonia, fiducia ed esperienza al Viola Park. In più c’è Dzeko. Vecchio? Sarà, ma quanta classe
