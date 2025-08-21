Ndour: “Con questo modulo abbiamo più libertà. Pioli? Entusiasmo e idee chiare”

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole dopo la vittoria contro il Polissya:
Il gol più bello? Quello di Gud perché ho fatto assist io (ride ndr). Pioli è arrivato subito con grande entusiasmo, idee chiare e 2-3 concetti forti su cui lavoriamo ogni giorni. Ci stiamo applicando e oggi abbiamo giocato bene. Il ruolo? Mi trovo bene, questo è un modulo che ci lascia più libertà. Con Moise e Albert che ci aiutano diventa tutto più facile. Vincere oggi non era facile, farlo così è ancora più bello. Questa è la squadra che vogliamo essere non solo oggi, ma per tutta la stagione. La mia stagione? Questa è la mia prima stagione dove parto dall'inizio. Ho rinunciato anche ad alcune vacanze per ripartire insieme alla squadra. Con questo modulo stiamo in 3 sulla linea del centrocampo e abbiamo più soluzioni. Ci troviamo bene in campo.
