Alberto Polverosi analizza Fiorentina-Parma. La squadra di Paolo Vanoli è in serie difficoltà e lunedì la sfida decisiva a Cremona. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “La Fiorentina è un pianto. Ma il niente è meglio del disastro”
Corriere dello Sport
Polverosi: “La Fiorentina è un pianto. Ma il niente è meglio del disastro”
"Il niente è meglio del disastro. Quindi, per la Fiorentina, lo 0-0 col Parma, in una partita di niente, è un passo avanti rispetto al doppio recente disastro con Jagiellonia e Udinese"
Il niente è meglio del disastro. Quindi, per la Fiorentina, lo 0-0 col Parma, in una partita di niente, è un passo avanti rispetto al doppio recente disastro con Jagiellonia e Udinese. Partiamo da qui, dagli unici due aspetti positivi. Il primo: dopo 25 giornate di campionato, per la prima volta la squadra di Vanoli è fuori dalla zona-retrocessione, anche se il merito è tutto del Lecce che poche ore prima aveva battuto la Cremonese. Il secondo: dopo aver preso sette gol in due partite, ieri porta viola inviolata, anzi, a dirla tutta, mai raggiunta da Pellegrino e compagni, così che De Gea si è visto solo per i rinvii dal fondo. Questo punto sarebbe un sollievo se lunedì una squadra molle e malaticcia come la Fiorentina non fosse attesa dallo spareggio di Cremona subito dopo il giovedì di Conference col Rakov. E prima della sosta, anche l’Inter capolista al Franchi. Sintesi: che alla fine il pareggio col Parma possa davvero diventare utile per la salvezza dei viola è tutto da vedere. La partita è stata un pianto, una di quelle che possono durare tre, quattro ore ma sai già che non accadrà niente, non ci saranno gol e non ci sarà gioco. Il vuoto. E’ quanto riesce a esprimere la squadra di Vanoli in questa stagione ed è quanto basta ora al giovane Cuesta per avvicinarsi sempre più alla salvezza: con altri due o tre punti sarà in porto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA