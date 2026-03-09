Questa parte dell'analisi di Alberto Polverosi dopo il pareggio tra Fiorentina e Parma. Il Franchi è tornato a farsi sentire con fischi e mormorii difronte a una squadra sempre più in difficoltà: Le parole del noto giornalista sul Corriere dello Sport:
CorSport: “Qualcuno avrebbe dovuto chiedere scusa al Franchi. Fiorentina uno sfascio”
"La gente non sa più cosa pensare e non sa più come reagire di fronte a questo sfascio"
La partita è stata un pianto, una di quelle che possono durare tre, quattro ore ma sai già che non accadrà niente, non ci saranno gol e non ci sarà gioco. Il vuoto. E’ quanto riesce a esprimere la squadra di Vanoli in questa stagione ed è quanto basta ora al giovane Cuesta per avvicinarsi sempre più alla salvezza: con altri due o tre punti sarà in porto. La consueta e ancora incomprensibile difficoltà della Fiorentina a giocare una partita vera, da squadra vera, si è fusa con la strategia dell’attesa del Parma e come conseguenza non poteva venir fuori che una gara così povera, così vuota, così mal giocata e spesso così non giocata che qualche professionista in campo avrebbe dovuto davvero alzare una mano e chiedere scusa ai ventimila spettatori, un po’ delusi e un po’ rammaricati per aver buttato via un’altra domenica. E’ tutto questo che spaventa i fiorentini che anche ieri, prima di fischiare la squadra, hanno aspettato l’intervallo. In quest’ultimo periodo, quello che sorprende di più è proprio la pazienza di Firenze, probabilmente originata dalla paura di rotolare in Serie B. La gente non sa più cosa pensare e non sa più come reagire di fronte a questo sfascio.
