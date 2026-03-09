La moViola: Zufferli bene. Gudmundsson si tuffa, meritava il giallo

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Ventisei falli e due ammoniti sono il fatturato di Zufferli in una partita a tratti anche complicata ma che lo ha visto più presente rispetto a Lazio-Genoa, ultimo domicilio conosciuto. Dai tre rigori della partita dell’Olimpico allo zero nella gara del Franchi, con almeno tre episodi nelle due aree. Anche se, almeno in un caso, ci sarebbe dovuto essere un cartellino giallo, viste le indicazioni di Rocchi. Gudmundsson finisce giù la prima volta in area del Parma, non c’è fallo di Circati (è distante), né tantomeno di Valeri che è più vicino, sembra scivoli, dal replay si ha l’impressione che cerchi un po’ la caduta. Qui siamo nella sfera del giallo per simulazione (pensate a quelli di Marinelli ieri). Gudmundsson cade per la seconda volta (siamo in Quaresima....), questa volta è più vicino ad un tuffo (si mette davanti a Troilo, indietreggia con la schiena e si butta) anche se c’è una leggera trattenuta per la maglia sul lato destro. Anche qui, provvedimenti disciplinari...Tiro di Circati, Ranieri colpito con le braccia al corpo: nulla. Dodo strattona Oristanio che lo aveva bruciato sul tempo, il giocatore gialloblù chiede il rosso, corretto il giallo: pallone verso l’esterno.