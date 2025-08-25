Polverosi duro: “Fiorentina lenta e molle. Pisacane ha fatto meglio di Pioli”

Ogni tanto anche il calcio rende giustizia, almeno un pochino, a chi la merita. Giusto il pareggio del Cagliari, ma ancora più giusta sarebbe stata la vittoria. Gioco dei sardi, occasioni dei sardi, reazione dei sardi, rabbia dei sardi. E dei toscani? C’erano anche loro in campo, quindi: errori dei toscani, lentezza dei toscani, confusione dei toscani, mollezza dei toscani. Che erano andati in vantaggio con la prima conclusione nella porta di Caprile dopo poco meno di 70 minuti. Fino a quel momento, solo Cagliari. Dopo il gol, ancora un po’ di Fiorentina fino all’uno a uno in pieno recupero. Fabio Pisacane, al debutto in Serie A, se l’è giocata meglio di Stefano Pioli, tecnico navigato e scudettato. Il calcio fa appassionare anche perché è sempre lì che ti sorprende. Tralasciamo, come riferimento, il campetto di Presov, contro i modesti ucraini del Polyssia, prendiamo invece quello del tempio dell’Old Trafford, contro il Manchester United, ultima amichevole di spessore della Fiorentina il 9 agosto scorso. Ecco, rispetto a quella partita, pareggiata e giocata con compattezza, idee e personalità, i viola non hanno fatto un passo indietro, ma un chilometro indietro, hanno innestato la retromarcia e sono scomparsi dall’orizzonte. Cosa sia successo potrà spiegarlo solo Pioli. Che ha deciso di confermare in blocco la Fiorentina del 3-0 in Conference, ma anche se la distanza fra le due gare era solo di tre giorni pensare a un eccesso di fatica il 24 agosto, alla seconda partita ufficiale, non ci sta.