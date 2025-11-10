Viola News
Poesio: “Vanoli avrà bisogno di avere spalle coperte. Cosa che è mancata in passato”

Vanoli e Ferrari
"E lo stesso Vanoli avrà bisogno di aiuto e spalle coperte. Ciò che da Italiano a Pioli spesso a Firenze è mancato"
Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza il pareggio tra Genoa e Fiorentina. Ecco le sue parole:

 Accettare, nella speranza che sia una condizione temporanea dettata dall’emergenza della classifica, questo livello ben al di sotto di quello che era stato promesso a inizio stagione e per cui i dirigenti viola hanno impegnato la scorsa estate 90 milioni del club. E se ieri prima di uno scontro diretto decisivo il direttore generale Ferrari ha preferito glissare su quanto avvenuto («Non ci vorremmo tornare, il passato deve essere un brutto ricordo») è invece auspicabile che nelle prossime settimane (magari durante la presentazione di Paolo Vanoli prevista in settimana) vengano fornite spiegazioni e analisi di ciò che ha portato a questa situazione. Liquidare tutto come fosse stato un brutto sogno, potrebbe portare a non comprendere gli errori commessi e quindi ripeterli in futuro. Perché per uscire da questa crisi profonda non può bastare il cambio di allenatore. E lo stesso Vanoli avrà bisogno di aiuto e spalle coperte. Ciò che da Italiano a Pioli spesso a Firenze è mancato.

