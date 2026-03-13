Poesio: “Le urla di Vanoli nel silenzio del Franchi. Kean a Cremona dovrebbe esserci”

Ernesto Poesio analizza la vittorio della Fiorentina contro il Rakow. Il noto giornalista, sulle pagine del Corriere Fiorentino, guarda con ottimismo il possibile rientro di Moise Kean a Cremona:
Le urla di Vanoli, nel silenzio assonnato del Franchi. Poi due lampi, prima quello del Rakow sulla consueta amnesia difensiva che la Fiorentina non si fa mai mancare, e subito dopo quello di Ndour bravo a trasformare in gol una palla sporca conquistata da Mandragora al limite dell’area. Sembrava finita così, con il passaggio ai quarti di finale di Conference rimandato in Polonia, fino al novantesimo, fino al rigore trasformato da Gudmundsson che regala una vittoria tutto sommato meritata viste le occasioni capitate soprattutto sui piedi di Piccoli e non sfruttate (come spesso accaduto all’ex attaccante del Cagliari in questa stagione). Ora però, archiviata la fatica di coppa, è giusto tornare a pensare esclusivamente alla gara di Cremona. I viola arrivano con un solo punto di vantaggio. Troppo poco per poter fare calcoli. L’occasione di dare una sferzata alla classifica allontanando ancora di più la squadra di Nicola è troppo ghiotta. Al centro dell’attacco tornerà con tutta probabilità Kean. La migliore notizia per un attacco che, anche ieri, ha dimostrato volontà ma poca precisione. E che difficilmente può continuare a fare a meno del suo miglior giocatore.
