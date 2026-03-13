CorSport: “Ecco perché Cher Ndour veniva paragonato a Paul Pogba”

Il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione di Ndour

Redazione VN 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 09:02)

In un Franchi quasi deserto, con appena 7.800 spettatori sugli spalti, la partita di Conference League tra Fiorentina e Rakow ha trovato il suo momento di bellezza nel gol di Cher Ndour. Alla mezz’ora della ripresa il centrocampista viola ha segnato con uno splendido destro di controbalzo all’incrocio dei pali, una giocata spettacolare che ha riacceso una gara fino a quel momento grigia e poco coinvolgente. Un lampo che ha riportato la Fiorentina in partita e ha evitato che l’ottavo di finale sfuggisse nell’indifferenza generale.

Il gol rappresenta anche una soddisfazione personale per Ndour, uno dei giocatori in maggiore crescita nelle ultime settimane. Classe 2004, alto 190 centimetri e spesso paragonato fin da giovane a Paul Pogba, il centrocampista è ancora un progetto in evoluzione: un giocatore completo ma che non eccelle ancora in una caratteristica specifica. È pulito nel palleggio e affidabile nella gestione del pallone, anche se non domina fisicamente né ha accelerazioni particolarmente esplosive.

Nonostante ciò, Vanoli nelle ultime partite gli ha dato fiducia preferendolo anche a Brescianini, arrivato a gennaio per dare più dinamismo al centrocampo. Contro il Rakow Ndour ha offerto una prestazione ordinata e impreziosita da un gol di grande qualità, il quarto della sua stagione dopo le reti segnate contro Sigma Olomouc, Rapid Vienna e Udinese. Escludendo Mandragora e gli attaccanti, è uno dei migliori marcatori della squadra: un dato che racconta anche le difficoltà offensive della Fiorentina, ma che allo stesso tempo manda un segnale chiaro in vista della sfida decisiva di Cremona. Lo scirve il Corriere dello Sport.