Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha commentato quanto visto in Verona-Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “La speranza è che a fine stagione inizi la rivoluzione targata Paratici”
Corriere Fiorentino
Poesio: “La speranza è che a fine stagione inizi la rivoluzione targata Paratici”
Poesio su Verona-Fiorentina
È andata bene insomma e qualsiasi altra lettura della gara sarebbe molto difficile da sostenere. La speranza dunque, per chi ancora a Firenze non vorrebbe rassegnarsi alla mediocrità, è che una volta raggiunta la salvezza inizi quell’opera di profonda ristrutturazione di cui questa squadra, dall’allenatore all’ultimo dei giocatori, continua a dimostrare di aver bisogno. Vedremo, l’opera che aspetta Paratici non è di certo delle più semplici visti i conti da dover far quadrare e le tante lacune che questa rosa dimostra di avere. Meglio per ora focalizzarsi solo sul risultato e su una classifica che per la prima volta, dopo tanto tempo, sembra regalare un po’ più di serenità. Certo, nel prossimo ciclo di partite molto più arduo almeno sulla carta, servirà di più. Ma la distanza più ampia dalla zona rossa potrebbe regalare quel po’ di leggerezza che dalle parti del Viola Park sembra perduta da tempo. Giovedì poi la prima delle due gare con il Crystal Palace. Un appuntamento che potrebbe aiutare a cambiare il volto di una stagione fin qui assai deludente. Giusto crederci.
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