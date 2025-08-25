Pisacane batte il navigato Pioli: la copertina è tutta per lui

La copertina è tutta per Fabio Pisacane, il giovane debuttante che col suo Cagliari , privato in settimana delle due pepite Piccoli e Zortea, incarta l'ambiziosa Fiorentina del navigato Stefano Pioli. E le impone un pareggio, 1-1, guadagnato al 4' minuto di recupero grazie a un colpo di testa del difensore Luperto e a un'imperfezione di David De Gea che fin lì era stato come al solito straordinario.

Il Cagliari, con una condotta quasi impeccabile, stretto nella difesa a 4 con tre centrocampisti di intensità e la sorpresa Borrelli davanti, sostenuto dal pressing alto e dal movimento continuo e dalla corsa senza soste di Sebastiano Esposito e dell'ex Folorunsho, ha meritato il primo punto di un campionato in cui ci sarà da soffrire reagendo bene allo svantaggio, arrivato al 23' della ripresa, quasi a sorpresa, grazie al solito Rolando Mandragora, rimesso in campo dopo un'estate dolorosa in cui aveva saltato tutte le amichevoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.