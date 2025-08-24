Pisacane: “Noi bravi. La Fiorentina non trovava le linee di passaggio”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Esordire con il Cagliari è stata un'emozione importante che per fortuna ho controllato. E' bello perché oggi, nel viaggio, pensavo cosa significa trovarsi a 50 metri di distanza in campo. Da giocatore ad allenator. Voglio ringraziare tutti. Abbiamo provato a mettere difficoltà la Fiorentina, allestita per fare un campionato importante. Loro hanno fatto fatica a trovare le linee di passaggio, noi abbiamo fatto il nostro. Sappiamo che ci aspetta un percorso difficile, dobbiamo andare avanti con umiltà. I cambi? Per fortuna ci sono le 5 sostituzioni. Possono davvero cambiare la gara. Far entrare Luvumbu dopo era una strategia.
