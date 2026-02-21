Pisa: Hiljemark col rebus portiere. Trecento tifosi nerazzurri al Franchi

Lunedì alle ore 18.30 lo stadio Artemio Franchi ospiterà il derby tra Fiorentina e Pisa. Saranno 300 i tifosi ospiti. Nel frattempo - scrive il Corriere Fiorentino - Oscar Hiljemark, tecnico dei nerazzurri, è chiamato a risolvere il rebus portiere. In tal senso, il rientro in gruppo di Adrian Semper rappresenta una buona notizia, anche se serviranno ulteriori valutazioni per un eventuale ritorno tra i pali: il croato, infatti, è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio e solo ieri ha ricominciato ad allenarsi, evitando comunque sovraccarichi. Nel caso in cui non dovesse farcela, tra i pali verrebbe di nuovo schierato il terzo portiere Nicolas, come già accaduto venerdì scorso contro il Milan. Scuffet, che a inizio gennaio si era guadagnato il posto da titolare proprio a scapito di Semper, è fuori per uno stiramento e non rientrerà prima di marzo.
Semper in dubbio, mentre negli altri reparti c'è abbondanza. Due sedute d'allenamento il giorno per il Pisa in vista del derby contro la Fiorentina
Indicazioni in più potrebbe giungere dalla conferenza stampa odierna di Hiljemark, che in questi giorni fa fatto lavorare sodo (due sedute al giorno) la squadra. Di contro, negli altri reparti è semmai l’abbondanza a regnare: scontata la conferma della difesa a tre, il tecnico svedese dovrà scegliere se schierare un giocatore in più in mediana per garantirsi più corsa e copertura (come Akinsanmiro) oppure sulla trequarti, per aumentare la pericolosità offensiva. In questo caso Iling-Junior si candiderebbe seriamente per una maglia da titolare.
