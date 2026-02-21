Pisa: Hiljemark col rebus portiere. Trecento tifosi nerazzurri al Franchi

Lunedì alle ore 18.30 lo stadio Artemio Franchi ospiterà il derby tra Fiorentina e Pisa. Saranno 300 i tifosi ospiti. Nel frattempo - scrive il Corriere Fiorentino - Oscar Hiljemark, tecnico dei nerazzurri, è chiamato a risolvere il rebus portiere. In tal senso, il rientro in gruppo di Adrian Semper rappresenta una buona notizia, anche se serviranno ulteriori valutazioni per un eventuale ritorno tra i pali: il croato, infatti, è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio e solo ieri ha ricominciato ad allenarsi, evitando comunque sovraccarichi. Nel caso in cui non dovesse farcela, tra i pali verrebbe di nuovo schierato il terzo portiere Nicolas, come già accaduto venerdì scorso contro il Milan. Scuffet, che a inizio gennaio si era guadagnato il posto da titolare proprio a scapito di Semper, è fuori per uno stiramento e non rientrerà prima di marzo.