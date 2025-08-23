Pioli ha un dilemma per Cagliari: conferma titolari o cambi ragionati?

I dubbi di Stefano Pioli in vista di Cagliari

Redazione VN 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 07:40)

Stefano Pioli e il suo staff hanno deciso di ottimizzare i tempi. La Fiorentina, dopo la vittoria di Presov per 0-3 contro il Polissya, è rimasta a dormire in Slovacchia per poi partire ieri mattina direttamente alla volta di Cagliari, dove il gruppo viola è arrivato poco dopo l'ora di pranzo. Niente rientro a Firenze ma rotta sulla Sardegna un giorno prima del previsto.

Questo per far stancare il meno possibile i calciatori. Novità interessante a livello logistico che potrà essere replicata nel corso della stagione se ce ne sarà bisogno. Fiorentina che si è allenata in Sardegna già nel tardo pomeriggio di ieri. Oggi dunque una vigilia senza viaggio, con una seduta di rifinitura in campo e al video per provare a scoprire i segreti del Cagliari di Pisacane, che per la verità a livello ufficiale ha disputato solo un turno di Coppa Italia, vinto ai rigori contro l'Entella.

Pioli si confronterà principalmente con lo staff medico per capire come stanno fisicamente i calciatori scesi in campo a Presov, poi deciderà se confermare gli stessi undici o se attuare un leggero turnover anche in vista della gara di ritorno di giovedì sera contro il Polissya. Di sicuro a guidare l'attacco ci sarà Moise Kean, in attesa di capire l'entità della squalifica europea.Lo scrive la Nazione.