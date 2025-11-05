Pioli, esonero senza accordo: Galloppa in panchina per prendere tempo

Pioli esonerato senza accordo: Galloppa guida la Fiorentina a Mainz e Genova, Commisso riflette sul futuro.

La storia tra Stefano Pioli e la Fiorentina si è chiusa ieri mattina, in modo netto: nessuna dimissione, nessuna transazione, ma un vero e proprio esonero. Dopo un lunedì lunghissimo di trattative e tentativi di trovare una via d’uscita meno onerosa, la posizione dell’allenatore è rimasta irremovibile. Così, di prima mattina, il direttore generale Alessandro Ferrari – in costante contatto con Rocco Commisso – ha comunicato la decisione al tecnico.

Pioli ha raccolto le sue cose al Viola Park e ha lasciato il centro sportivo diretto verso Parma, chiudendo ufficialmente un’avventura che solo tre mesi fa sembrava poter aprire un ciclo importante. Al suo posto, la panchina è passata temporaneamente a Daniele Galloppa, che guiderà la squadra domani in Conference League e domenica a Genova.

Il club viola si interroga ora sul futuro. La soluzione Galloppa è davvero a termine o potrebbe essere prorogata in caso di buoni risultati? E sul piano dirigenziale, dopo l’addio di Pradè, si andrà verso una doppia promozione interna con Goretti e Angeloni o arriverà un nuovo profilo esterno?

Intanto, resta il nodo economico: i tre anni di contratto da 9 milioni netti peseranno ancora a lungo sui conti della società. E sullo sfondo, tra i tifosi, serpeggiano anche nuove voci: c’è chi ipotizza che le ultime scelte possano preludere a un futuro cambio di proprietà. Lo scrive La Nazione