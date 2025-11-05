La Nazione: “Vanoli il preferito. Nesta e Palladino? La piazza è divisa”

Chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina dopo Genoa? I nomi sul banco, secondo La Nazione, sono rimasti tre

Il casting per la panchina della Fiorentina proseguirà ancora per qualche giorno. Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la società non ha intenzione di forzare i tempi e valuterà con calma il profilo giusto a cui affidare la squadra.

Come racconta La Nazione, la giornata di ieri è stata un’altalena di nomi e contatti: in mattinata Roberto D’Aversa sembrava in pole position, ma col passare delle ore la pista si è raffreddata fino a sfumare. Al momento, infatti, la panchina è affidata a Daniele Galloppa, che guiderà la Fiorentina non solo nella trasferta di Conference League a Magonza, ma anche nel successivo match di campionato contro il Genoa.