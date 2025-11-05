Il casting per la panchina della Fiorentina proseguirà ancora per qualche giorno. Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la società non ha intenzione di forzare i tempi e valuterà con calma il profilo giusto a cui affidare la squadra.
La Nazione: “Vanoli il preferito. Nesta e Palladino? La piazza è divisa”
Come racconta La Nazione, la giornata di ieri è stata un’altalena di nomi e contatti: in mattinata Roberto D’Aversa sembrava in pole position, ma col passare delle ore la pista si è raffreddata fino a sfumare. Al momento, infatti, la panchina è affidata a Daniele Galloppa, che guiderà la Fiorentina non solo nella trasferta di Conference League a Magonza, ma anche nel successivo match di campionato contro il Genoa.
Galloppa, tecnico della Primavera, vuole giocarsi fino in fondo le sue chance e spera che due risultati positivi possano allungare la sua parentesi in prima squadra. Intanto, la società continua a riflettere sui nomi in corsa. Quello che piace di più ai tifosi è Paolo Vanoli, ex viola e allenatore di carattere, scuola Conte, attualmente legato al Torino.
All’interno dello spogliatoio, invece, la preferenza va a Raffaele Palladino, anche se il suo nome resta divisivo per la piazza, ancora segnata dalla contestazione dello scorso anno. L’ultimo profilo è quello di Alessandro Nesta, fortemente apprezzato da Roberto Goretti, che dopo l’addio di Pradè è sempre più vicino al ruolo di nuovo direttore sportivo.
Il club vuole evitare passi falsi: nessuna fretta, nessuna frenesia, perché — come scrive La Nazione — la prossima scelta non potrà essere in alcun modo sbagliata.
