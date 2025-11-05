La Nazione: “Vanoli il preferito. Nesta e Palladino? La piazza è divisa”

Viola News
Chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina dopo Genoa? I nomi sul banco, secondo La Nazione, sono rimasti tre
Redazione VN

Il casting per la panchina della Fiorentina proseguirà ancora per qualche giorno. Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la società non ha intenzione di forzare i tempi e valuterà con calma il profilo giusto a cui affidare la squadra.

Come racconta La Nazione, la giornata di ieri è stata un’altalena di nomi e contatti: in mattinata Roberto D’Aversa sembrava in pole position, ma col passare delle ore la pista si è raffreddata fino a sfumare. Al momento, infatti, la panchina è affidata a Daniele Galloppa, che guiderà la Fiorentina non solo nella trasferta di Conference League a Magonza, ma anche nel successivo match di campionato contro il Genoa.

Galloppa, tecnico della Primavera, vuole giocarsi fino in fondo le sue chance e spera che due risultati positivi possano allungare la sua parentesi in prima squadra. Intanto, la società continua a riflettere sui nomi in corsa. Quello che piace di più ai tifosi è Paolo Vanoli, ex viola e allenatore di carattere, scuola Conte, attualmente legato al Torino.

All’interno dello spogliatoio, invece, la preferenza va a Raffaele Palladino, anche se il suo nome resta divisivo per la piazza, ancora segnata dalla contestazione dello scorso anno. L’ultimo profilo è quello di Alessandro Nesta, fortemente apprezzato da Roberto Goretti, che dopo l’addio di Pradè è sempre più vicino al ruolo di nuovo direttore sportivo.

Il club vuole evitare passi falsi: nessuna fretta, nessuna frenesia, perché — come scrive La Nazione — la prossima scelta non potrà essere in alcun modo sbagliata.

