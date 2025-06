Pioli e il rapporto con il figlio: sarà ancora nel suo staff

Ancora poche ore e l'annuncio di Stefano Pioli come nuovo tecnico della Fiorentina potrà essere dato.Questione di formalità. Ormai l'accordo con il mister di Parma è stato raggiunto da un pezzo mentre è ancora in via di definizione (ma pure quello è in dirittura d'arrivo) lo staff che accompagnerà l'ex Milan nella sua seconda avventura sulla panchina viola: rispetto all'esperienza in rossonero (dove il suo vice era lo storico collaboratore Giacomo Murelli, oggi al Cagliari) e quella all'Al Nassr (dove il suo secondo era Luciano Vulcano, preparatore promosso proprio in Arabia a numero due), cambierà di nuovo la spalla di Pioli, il cui nome è ancora top secret (ma potrebbe trattarsi di un ex viola).