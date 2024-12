Piaceva a Burdisso e a De Rossi: Valentini, un acquisto diverso da Moreno

Nicolas Valentini, difensore argentino di 23 anni, arriva alla Fiorentina dopo una carriera iniziata nelle giovanili del Boca Juniors, dove ha trascorso dieci anni prima del debutto in prima squadra nel 2021. Dopo un prestito all'Aldosivi e un ruolo chiave nella difesa del Boca dal 2022, il rapporto con il club si è deteriorato otto mesi fa per un rinnovo contrattuale rifiutato, portando Valentini a vivere da separato in casa e a perdere opportunità come i Giochi di Parigi con la Nazionale Sub23.

Nonostante l'inattività forzata, Valentini è considerato un investimento interessante dalla Fiorentina. Ex dirigenti e tecnici come Nicolas Burdisso, Walter Samuel e Daniele De Rossi hanno lodato le sue qualità: difensore mancino, solido fisicamente (1,87 m per 80 kg), combina garra e tecnica. Cresciuto accanto a giocatori esperti come Roncaglia e Marcos Rojo, è stato descritto come uno dei migliori centrali della Primera División prima del suo periodo di stop.