Per la Viareggio Cup arriva in prestito Kone. Il suo ds: “Una grande occasione”

La Fiorentina, ha prelevato in prestito per tutta la Viareggio Cup, un giovane talento della Vigor Senigallia. Ecco il comunicato del club marchigiano e le parole del suo direttore sportivo

La Vigor Senigallia, società marchigiana di Serie D, nella giornata di ieri ha ufficializzato tramite un comunicato il prestito di Mevale Kone alla Fiorentina per tutta la durata della Viareggio Cup. L'ala destra ivoriana, in questa stagione, ha segnato 4 gol e servito 7 assist in 21 partite di Serie D. Il classe 2007 può giocare in ogni ruolo dell'attacco, ma predilige partire dalla destra per accentrarsi. Questo il comunicato della società marchigiana: