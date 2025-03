Un giovane per la Fiorentina in vista della Viareggio Cup

Mevale Kone, attaccante classe 2007 di origini ivoriane, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva in prestito dalla Virtus Senigallia per due settimane, in occasione della Viareggio Cup. Ecco il comunicato della società marchigiana: