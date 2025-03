Palladino ritrova i Nazionali. Gioia Kean, delusione per Gudmundsson

Raffaele Palladino ritrova i suoi nazionali che da domani saranno tutti a disposizione per preparare la sfida con l'Atalanta di domenica al Franchi. L'islanda non regala il sorriso ad Albert Gudmundsson perché la sua Nazionale ha perso il doppio confronto con il Kosovo (ieri 3-1) per la permanenza nella Lega B della Nations League, e retrocede nella terza serie.

Il numero 10 viola, che aveva festeggiato il ritorno in Nazionale dopo un anno, ieri sera ha giocato l'intera sfida ed è stato decisivo sull'angolo-assist da cui è arrivato il gol del vantaggio di Oskarsson. Felicissimo invece Moise Kean che ha segnato una doppietta con l'Italia contro la Germania.Pochi minuti ma importanti invece per il centrale difensivo Marin Pongracic nella sua Croazia contro la Francia in una partita interminabile finita ai calci di rigore. Oggi Ndour è con l'Italia Under 21. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.