Gudmundsson, non basta l’assist. Islanda retrocessa nella Lega C di Nations

Gudmundsson, il ritorno in nazionale non è dei più felici. Islanda retrocessa dopo la doppia sfida con il Kosovo

E' retrocessione nella Lega C della Nations League per l'Islanda di Albert Gudmundsson. Dopo il 2-1 per il Kosovo nella gara d'andata a Pristina, la squadra del Ct Arnar Gunnlaugsson perde anche al ritorno per 1-3. Eppure la sfida si era messa nella direzione giusta per gli islandesi, passati in vantaggio al 2' con la zampata del centravanti della Real Sociedad Oskarsson sull'assist da calcio d'angolo del numero 10 viola.