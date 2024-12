Palladino e la sua Fiorentina in Portogallo per scacciare pensieri e playoff

Giorni non facili per Palladino e la sua Fiorentina. Oggi la ghiotta occasione di scacciare pensieri e i playoff

Rivedere in campo con il cronometro in mano Palladino è stato un vero sollievo per tutti i calciatori viola. Il tecnico lunedì ha dato l'ultimo saluto alla madre a Mugnano, dopo che nella mattinata di domenica aveva appreso la notizia. Dopo soli due giorni a casa è voluto tornare dai suoi ragazzi, dirigendo l'allenamento di ieri e volando a Guimaraes con la squadra.

L'unione fa la forza

Il gruppo gli ha testimoniato da subito vicinanza e affetto. Dirigenti e staff si sono recati a Mugnano lunedì per il funerale. Il clima che si respira all'interno della Fiorentina è quello di una grande famiglia che cerca soltanto un po' di serenità dopo queste dure settimane. Dopo i giorni di paura legati a Edoardo Bove, sono arrivati quelli del lutto per Raffaele Palladino. La squadra a Bologna ha provato a fare del proprio meglio, ma l'assenza del tecnico campano si è sentita. Oggi, nei novanti minuti di bolgia che ci saranno a Guimaraes sarà l'occasione per scacciare via i pensieri e concentrarsi solo sul calcio giocato.