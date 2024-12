In palio stasera ci sono più dei tre punti. C’è un obbligo morale verso Palladino

La partita di stasera per la Fiorentina non sarà una gara normale, ma porterà con sé tanti significati diversi. Il primo, e più scontato: la qualificazione diretta agli ottavi di Conference . Questo è ed era il principale obiettivo dei viola dal giorno del maxi sorteggio dei calendari. In più vincendo la Fiorentina eviterebbe il Chelsea, almeno fino alla finale.

Il significato morale

Per Palladino la gara di stasera non sarà come le altre. Il tecnico viola ha saltato la partita di Bologna per la scomparsa della madre e questa sarà la prima gara in panchina senza di lei. La squadra sicuramente vorrà regalargli un sorriso, anche perché nella testa di tutti è ancora forte la delusione per la sconfitta di domenica e l’idea, tanto per dimostrare che si è trattato solo di un piccolo incidente di percorso, è ripartire immediatamente.