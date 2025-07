Oggi la Fiorentina torna in campo con la “doppia”. Ieri due assenze al Viola Park

La Fiorentina oggi farà per la quarta volta in cinque giorni la doppia seduta. Ieri due assenze all'allenamento mattutino

Alle 9.30 inizierà la prima seduto del giorno, senza pubblico, mentre alle 18:30 prenderà il via il consueto allenamento a porte aperte. Carichi che iniziano a farsi sentire, ma il clima resta più che positivo. Di nuovo assenti dalle attività in gruppo Amir Richardson, in permesso per motivi familiari, e Niccolò Fortini, ancora alle prese con l’infortunio al muscolo ileopsoas che gli ha fatto chiudere anzitempo la scorsa stagione. Alle 12:00, con la cronaca live sul nostro sito, la conferenza stampa di presentazione di Jacopo Fazzini. Lo riporta La Repubblica