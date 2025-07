Dall’Inghilterra: “Un club inglese vuole Richardson”. Fiorentina, che fai?

Interessi inglesi per il centrocampista della Fiorentina

Redazione VN 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 11:41)

Amir Richardson è finito nel mirino del Sunderland. Il club inglese, protagonista di un mercato estivo molto attivo, sta valutando il centrocampista viola come possibile settimo rinforzo della sua campagna acquisti. La Fiorentina, dal canto suo, osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che per il classe 2002 potrebbe essere arrivato il momento di fare una scelta chiara per il futuro.

Arrivato a Firenze nell’estate del 2024, Richardson ha faticato a trovare spazio nella scorsa stagione. Nonostante le sue qualità fisiche e il potenziale ancora inespresso, il centrocampista marocchino non è riuscito a imporsi nelle rotazioni viola, e la concorrenza per un posto nella mediana di Pioli si preannuncia agguerrita anche quest’anno. Ecco perché una cessione – magari in prestito con diritto di riscatto – non è da escludere.

Il Sunderland sarebbe pronto a offrirgli un ruolo centrale nel proprio progetto, con la promessa di minuti e responsabilità in Championship. Per la Fiorentina potrebbe essere l’occasione di valorizzare un talento in cerca di continuità, valutando al tempo stesso la possibilità di monetizzare in caso di buona stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Richardson resterà a Firenze o se inizierà una nuova avventura in Inghilterra. Lo riporta il The Sun.