Nzola va al Pisa in prestito, ma senza obbligo di riscatto. I dettagli

M’Bala Nzola è pronto a salutare Firenze. L’attaccante angolano è infatti a un passo dal trasferimento al Pisa, operazione che si sta definendo in queste ore sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto. Come riportato da La Nazione, la trattativa si è sbloccata quando la Fiorentina ha accettato di togliere l'obbligo di riscatto in caso di salvezza del club nerazzurro. Il Pisa potrà decidere in totale autonomia di riscattare l'angolano per circa 5/6 milioni di euro.